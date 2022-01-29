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Семь тонн контрафактного спирта изъяли сотрудники гродненского УБЭП
Источник материала: ОНТ
Оперативники гродненского УБЭП пресекли поставку контрафактного спирта из Российской Федерации,
Мужчина перевозил семь тонн спиртосодержащей жидкости без соответствующих документов. Стоимость груза оценивается в 100 тысяч рублей.
По предварительной информации, привезенный контрафакт планировалось реализовать на территории Республики Беларусь.
Фото и видео: МВД Беларуси
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Оперативники гродненского УБЭП пресекли поставку контрафактного спирта из Российской Федерации, информирует Министерство внутренних дел Республики...
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