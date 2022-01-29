Семь тонн контрафактного спирта изъяли сотрудники гродненского УБЭП

Источник материала: ОНТ

Оперативники гродненского УБЭП пресекли поставку контрафактного спирта из Российской Федерации, информирует Министерство внутренних дел Республики Беларусь.



Оперативниками гродненского УБЭП в районе Жабинки был задержан седельный тягач под управлением 26-летнего жителя Гомеля.

Мужчина перевозил семь тонн спиртосодержащей жидкости без соответствующих документов. Стоимость груза оценивается в 100 тысяч рублей.

По предварительной информации, привезенный контрафакт планировалось реализовать на территории Республики Беларусь.



В данный момент проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к ввозу нелегального груза.

Фото и видео: МВД Беларуси

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