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Семь тонн контрафактного спирта изъяли сотрудники гродненского УБЭП

29.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оперативники гродненского УБЭП пресекли поставку контрафактного спирта из Российской Федерации, информирует Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

Оперативниками гродненского УБЭП в районе Жабинки был задержан седельный тягач под управлением 26-летнего жителя Гомеля.

Мужчина перевозил семь тонн спиртосодержащей жидкости без соответствующих документов. Стоимость груза оценивается в 100 тысяч рублей.

По предварительной информации, привезенный контрафакт планировалось реализовать на территории Республики Беларусь.

В данный момент проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к ввозу нелегального груза.

Фото и видео: МВД Беларуси

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Теги: Гомель
 
 
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Оперативники гродненского УБЭП пресекли поставку контрафактного спирта из Российской Федерации, информирует Министерство внутренних дел Республики...
 
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