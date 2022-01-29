Королева Елизавета запустила собственную линейку соусов

Источник материала: ОНТ

Королева Елизавета II запустила линейку соусов с ингредиентами из деревни, где находится королевское поместье Сандрингем, сообщает журнал People.

Под брендом английского монарха на рынок поступят томатный кетчуп и коричневый соус – аналог классического соуса для стейков. Продукты производятся в поместье Сандрингем в Норфолке из натуральных ингредиентов местного происхождения.

Реклама королевского кетчупа гласит: «Идеальный на завтрак и в любое время дня». Финики, яблочный сок и специи, входящие в состав соуса, придают ему необычный вкус. Коричневый соус от Елизаветы II также сдобрен особыми специями и уксусом.

Напомним, что под королевским брендом уже выпускают джин из Сандрингема и несколько сортов пива.

Фото: ru.depositphotos.com

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