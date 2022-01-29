﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Королева Елизавета запустила собственную линейку соусов

29.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Королева Елизавета запустила собственную линейку соусов

Королева Елизавета II запустила линейку соусов с ингредиентами из деревни, где находится королевское поместье Сандрингем, сообщает журнал People.

Под брендом английского монарха на рынок поступят томатный кетчуп и коричневый соус – аналог классического соуса для стейков. Продукты производятся в поместье Сандрингем в Норфолке из натуральных ингредиентов местного происхождения.

Реклама королевского кетчупа гласит: «Идеальный на завтрак и в любое время дня». Финики, яблочный сок и специи, входящие в состав соуса, придают ему необычный вкус. Коричневый соус от Елизаветы II также сдобрен особыми специями и уксусом. 

Напомним, что под королевским брендом уже выпускают джин из Сандрингема и несколько сортов пива.

Фото: ru.depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Королева Елизавета II запустила линейку соусов с ингредиентами из деревни, где находится королевское поместье Сандрингем, сообщает журнал People. Под брендом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by