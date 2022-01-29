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В Оршанском районе горел дом, погиб мужчина

29.01.2022 12:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе горел дом, погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"28 января в 8.45 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Юрцево Оршанского района. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1952 года рождения, пенсионер. Он проживал в доме с разрешения хозяйки", - рассказали в пресс-службе. Причины пожара и гибели устанавливаются.

В этот же день в 7.18 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 18 января на пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома на пер.Славянском, 25, в Речице, скончался гражданин 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе горел дом, погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. "28 января в 8.45 поступило...
 
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