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В Минске горела квартира: работники МЧС спасли мужчину

29.01.2022 14:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"28 января в 14.42 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на ул.Я.Коласа, 21, принадлежащей гражданке 1959 года рождения, пенсионерке. Работники МЧС спасли квартиросъемщика 1976 года рождения. Он с отравлением продуктами горения госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Причина пожара - поджог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 января в 14.42 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на ул.Я.Коласа, 21, принадлежащей гражданке 1959 года рождения,...
 
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