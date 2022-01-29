В Минске горела квартира: работники МЧС спасли мужчину

Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"28 января в 14.42 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на ул.Я.Коласа, 21, принадлежащей гражданке 1959 года рождения, пенсионерке. Работники МЧС спасли квартиросъемщика 1976 года рождения. Он с отравлением продуктами горения госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Причина пожара - поджог.-0-