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Бездействие руководителя хозяйства привело к гибели скота
Источник материала: БелТА
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бездействие директора колхоза привело к гибели скота. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.
Оперативники подразделения БЭП Пружанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которые стали причиной падежа более 220 голов крупного рогатого скота в прошлом году.
Установлено, что 55-летний руководитель во избежание ответственности и для создания видимости благоприятной экономической обстановки, умышленно вносил в профильный отчет заведомо ложные сведения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за бездействие должностного лица.-0-
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Оперативники подразделения БЭП Пружанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которые стали причиной падежа более 220 голов крупного рогатого...
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