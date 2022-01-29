Бездействие руководителя хозяйства привело к гибели скота

Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бездействие директора колхоза привело к гибели скота. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.

Оперативники подразделения БЭП Пружанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которые стали причиной падежа более 220 голов крупного рогатого скота в прошлом году.

Установлено, что 55-летний руководитель во избежание ответственности и для создания видимости благоприятной экономической обстановки, умышленно вносил в профильный отчет заведомо ложные сведения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за бездействие должностного лица.-0-