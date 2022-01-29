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Бездействие руководителя хозяйства привело к гибели скота

29.01.2022 14:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бездействие директора колхоза привело к гибели скота. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.

Оперативники подразделения БЭП Пружанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которые стали причиной падежа более 220 голов крупного рогатого скота в прошлом году.

Установлено, что 55-летний руководитель во избежание ответственности и для создания видимости благоприятной экономической обстановки, умышленно вносил в профильный отчет заведомо ложные сведения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за бездействие должностного лица.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники подразделения БЭП Пружанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которые стали причиной падежа более 220 голов крупного рогатого...
 
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