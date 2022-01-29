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Эшли Барти стала победительницей Australian Open

29.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эшли Барти стала победительницей Australian Open

Австралийская теннисистка стала победительницей открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает БЕЛТА.

В финальном поединке женского одиночного разряда первая ракетка планеты Эшли Барти переиграла в двух сетах американку Даниэль Коллинз, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA.



Эшли Барти дважды выигрывала турниры серии «Большого шлема» – в 2019-м она стала триумфатором открытого чемпионата Франции, а в 2021-м – победила на кортах Уимблдона.

Фото: Twitter

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Австралийская теннисистка стала победительницей открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает БЕЛТА. В финальном поединке женского одиночного разряда...
 
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