Эшли Барти стала победительницей Australian Open

Источник материала: ОНТ

Австралийская теннисистка стала победительницей открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает БЕЛТА.

В финальном поединке женского одиночного разряда первая ракетка планеты Эшли Барти переиграла в двух сетах американку Даниэль Коллинз, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA.









Эшли Барти дважды выигрывала турниры серии «Большого шлема» – в 2019-м она стала триумфатором открытого чемпионата Франции, а в 2021-м – победила на кортах Уимблдона.

Фото: Twitter

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