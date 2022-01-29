Американские ученые создали тест на COVID, который работает через смартфон

Источник материала: ОНТ

Специалисты из Калифорнийского университета разработали высокочувствительный тест на COVID, который можно подключить к смартфону, информирует The Guardian.

Майкл Махан из Калифорнийского университета отметил, что большинство людей пользуется смартфонами, что открывает безграничные возможности для диагностической медицины.

Новая разработка ученых – это более быстрая и дешевая альтернатива уже привычному ПЦР-тестированию. Высокотехнологичный набор из которого состоит новый тест может синхронизироваться с любым смартфоном. Предположительная стоимость базового лабораторного набора – не выше 100 долларов. Кроме того, потребителю понадобятся реагенты, но их цена более, чем демократичная.

По словам разработчиков, устройство обеспечивает довольно точный тест на COVID-19, используя слюну человека. Результат можно получить уже через 25 минут.

Фото: Pixabay

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