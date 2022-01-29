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Американские ученые создали тест на COVID, который работает через смартфон
Источник материала: ОНТ
Специалисты из Калифорнийского университета разработали высокочувствительный тест на COVID, который можно подключить к смартфону,
Майкл Махан из Калифорнийского университета отметил, что большинство людей пользуется смартфонами, что открывает безграничные возможности для диагностической медицины.
Новая разработка ученых – это более быстрая и дешевая альтернатива уже привычному ПЦР-тестированию. Высокотехнологичный набор из которого состоит новый тест может синхронизироваться с любым смартфоном. Предположительная стоимость базового лабораторного набора – не выше 100 долларов. Кроме того, потребителю понадобятся реагенты, но их цена более, чем демократичная.
По словам разработчиков, устройство обеспечивает довольно точный тест на COVID-19, используя слюну человека. Результат можно получить уже через 25 минут.
Фото: Pixabay
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Специалисты из Калифорнийского университета разработали высокочувствительный тест на COVID, который можно подключить к смартфону, информирует The Guardian. Майкл Махан...
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