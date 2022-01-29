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Учения боевой группы НАТО стартовали в Эстонии
Источник материала: ОНТ
В Эстонии начались ежегодные военные учения Winter Camp с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО, передает «ТАСС».
Winter Camp стартовали на Центральном полигоне неподалеку от Тапа. По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в мероприятиях примут участие почти 1 400 военных из Великобритании, Франции и Эстонии.
Первый этап учений состоит из боевых стрельб, тренировки противотанковых расчетов, занятий по патрулированию местности и решению инженерных задач.
Следующий этап предполагает схватку с условным противником в лице Скаутского батальона и частей народного ополчения.
Заявлено, что в учениях будут задействованы пехота, штабы и инженерные части, бронетехника.
Продлятся Winter Camp до 6 февраля.
Фото: Pixabay
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В Эстонии начались ежегодные военные учения Winter Camp с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО, передает «ТАСС». Winter Camp стартовали на Центральном...
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