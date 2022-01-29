Учения боевой группы НАТО стартовали в Эстонии

Источник материала: ОНТ

В Эстонии начались ежегодные военные учения Winter Camp с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО, передает «ТАСС».

Winter Camp стартовали на Центральном полигоне неподалеку от Тапа. По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в мероприятиях примут участие почти 1 400 военных из Великобритании, Франции и Эстонии.

Первый этап учений состоит из боевых стрельб, тренировки противотанковых расчетов, занятий по патрулированию местности и решению инженерных задач.

Следующий этап предполагает схватку с условным противником в лице Скаутского батальона и частей народного ополчения.

Заявлено, что в учениях будут задействованы пехота, штабы и инженерные части, бронетехника.

Продлятся Winter Camp до 6 февраля.

Фото: Pixabay

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