Команда Президента выиграла у хоккейной команды Могилевской области со счетом 12:4

Источник материала: ОНТ

Хоккейная команда Александра Лукашенко сегодня сыграла с Могилевской областью, информирует Telegram-канал «ПУЛ Первого».

Команда Президента – команда Могилевской области: 12:4 в пользу ледовой дружины Александра Лукашенко.

Матч прошел в рамках 15-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021/22 годов.

Игра состоялась в Олимпик-арене.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь .

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