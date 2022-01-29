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Команда Президента выиграла у хоккейной команды Могилевской области со счетом 12:4

29.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команда Президента выиграла у хоккейной команды Могилевской области со счетом 12:4

Хоккейная команда Александра Лукашенко сегодня сыграла с Могилевской областью, информирует Telegram-канал «ПУЛ Первого».

Команда Президента – команда Могилевской области: 12:4 в пользу ледовой дружины Александра Лукашенко.

Матч прошел в рамках 15-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021/22 годов.

Игра состоялась в Олимпик-арене. 

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Хоккейная команда Александра Лукашенко сегодня сыграла с Могилевской областью, информирует Telegram-канал «ПУЛ Первого». Команда Президента – команда Могилевской...
 
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