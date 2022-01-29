|
Команда Президента выиграла у хоккейной команды Могилевской области со счетом 12:4
Источник материала: ОНТ
Хоккейная команда Александра Лукашенко сегодня сыграла с Могилевской областью,
Команда Президента – команда Могилевской области: 12:4 в пользу ледовой дружины Александра Лукашенко.
Матч прошел в рамках 15-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021/22 годов.
Игра состоялась в Олимпик-арене.
Прямую трансляцию можно посмотреть
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейная команда Александра Лукашенко сегодня сыграла с Могилевской областью, информирует Telegram-канал «ПУЛ Первого». Команда Президента – команда Могилевской...
|
Архив (Разное)