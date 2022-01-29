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Эмиль Чечко записал обращение к полякам и рассказал, что подал заявление в Гаагский трибунал
Источник материала: ОНТ
Развитие истории с польским военнослужащим, который не смог терпеть и участвовать в издевательствах над беженцами на польско-белорусской границе. Эмиль Чечко подал заявление в Гаагский трибунал.
Об этом рассказал в своём обращении к соотечественникам. Он призывал ответственно подходить к проверке информации. Ведь то, что доносится до поляков, далеко от истинного положения дел.
Выразил Эмиль Чечко и соболезнование семье погибшего 22-летнего солдата механизированной дивизии, который на днях застрелился недалеко от границы.
Чечко, который сам попросил политического убежища в Беларуси, заявил, что задачи, которые ставятся перед солдатами польской армии, психологически сложные и выполнить их без вреда для психического здоровья невозможно.
Также ранее сообщалось, что несколько военных, которые выполняли задачи на границе, умерли в результате чрезмерного употребления алкоголя. О том, что перед заданиями их принуждали к распитию спиртных напитков, рассказывал Эмиль Чечко в интервью белорусским журналистам.
Фото: скриншот видео
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Развитие истории с польским военнослужащим, который не смог терпеть и участвовать в издевательствах над беженцами на польско-белорусской границе. Эмиль Чечко...
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