В Могилевском районе в результате ДТП пострадали женщина и ребенок

Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в результате ДТП женщина и ребенок получили травмы, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

28 января в 17.00 на автодороге Р123 45-летний житель деревни Евдокимовичи, двигаясь на автомобиле Ford Galaxy, по невнимательности выехал на правую по ходу движения обочину, после чего его машину занесло и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco.

В результате ДТП пассажиры Ford - 37-летняя женщина и 12-летний мальчик - с травмами госпитализированы.

На обоих автомобилях были установлены зимние шины, также все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасный скоростной режим на автодорогах и избегать опасных маневров, которые могут привести к созданию аварийной обстановки.-0-