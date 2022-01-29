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В Могилевском районе в результате ДТП пострадали женщина и ребенок

29.01.2022 17:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в результате ДТП женщина и ребенок получили травмы, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

28 января в 17.00 на автодороге Р123 45-летний житель деревни Евдокимовичи, двигаясь на автомобиле Ford Galaxy, по невнимательности выехал на правую по ходу движения обочину, после чего его машину занесло и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco.

В результате ДТП пассажиры Ford - 37-летняя женщина и 12-летний мальчик - с травмами госпитализированы.

На обоих автомобилях были установлены зимние шины, также все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасный скоростной режим на автодорогах и избегать опасных маневров, которые могут привести к созданию аварийной обстановки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 января в 17.00 на автодороге Р123 45-летний житель деревни Евдокимовичи, двигаясь на автомобиле Ford Galaxy, по невнимательности выехал на правую по ходу движения обочину,...
 
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