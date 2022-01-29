Минская «Юность» выиграла у «Гомеля» в выездном матче чемпионата Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею лидер турнирной таблицы минская «Юность» на выезде переиграла «Гомель».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У «Юности» голами отметились Александр Китаров, Аслан Раисов (забрасывающий в третьем матче подряд), Александр Пальчик и Андрей Павленко.

Жлобинский «Металлург», занимающий второе место в таблице, добился первой в сезоне победы над гродненским «Неманом». Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Точными бросками отметились Илья Спат и Александр Тимирев.

В еще одном матче «Витебск» разгромил солигорский «Шахтер» – 6:1. Дубль в этой встрече оформил Магомед Гимбатов.

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