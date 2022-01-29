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Сборные Испании и Швеции вышли в финал чемпионата Европы по гандболу
Источник материала: ОНТ
На мужском чемпионате Европы по гандболу определились финалисты. За победу поспорят сборные Испании и Швеции.
Испанцы не оставили шансов чемпионам мира датчанам. Команда добилась успеха со счетом 29:25. Во втором полуфинале шведы с минимальным перевесом одолели олимпийских чемпионов французов – 34:33.
Решающий матч чемпионата Европы состоится завтра и начнется в 20:00. Отметим, испанцы являются победителями двух прошлых континентальных турниров. У шведов – четыре победы на чемпионатах Европы. Правда, последняя была добыта в 2002 году.
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На мужском чемпионате Европы по гандболу определились финалисты. За победу поспорят сборные Испании и Швеции. Испанцы не оставили шансов чемпионам мира датчанам....
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