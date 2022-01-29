В Оршанском районе на пожаре погиб пенсионер

Источник материала: ОНТ

В Оршанском районе во время пожара погиб мужчина-пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 28 января в 8.45. горел жилой дом в деревне Юрцево. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили на полу горящего дома тело мужчины 1952 года рождения. Как выяснилось позже, дом ему не принадлежал, однако он проживал там с разрешения бывшей супруги, владевшей домом и проживающей в Орше.

Причины и обстоятельства пожара и гибели мужчины устанавливаются. Согласно предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: МЧС

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