Источник материала: ОНТ

Ситуация вокруг Украины крайне нестабильная. США поставили очередную партию военной помощи. При этом между сторонами усиливаются разногласия на фоне постоянных публикаций в западных СМИ и заявлений США.

Штаты и альянс во всю трубят о российском вторжении, а само руководство Украины сменило риторику. Киев угрозу отвергает.

На пресс-конференции президент Зеленский выразил несогласие с Байденом по реальности нападения России. Также в Киеве считают эвакуацию американских дипломатов преждевременной. Активное информационное нагнетание несет для Украины экономические потери. Из страны уже выведено 2,5 миллиарда долларов. Это почти 10% ВВП Украины. Такая дружеская рука помощи.

Широкий резонанс вызвал репортаж CNN. СМИ сообщило своим зрителям, что президент США предостерег Зеленского о том, что русские войска «разграбят Киев» и «нападение уже не остановить». Белый дом и Киев опровергли эту информацию. Журналисты CNN поспешили все удалить.

А пользователи глумятся над фейком и требуют опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Байдена. Конгрессмены-республиканцы угрожают американскому президенту импичментом, а украинцы против конфликта с Россией. Возле стен Верховной рады протест. Люди вышли с лозунгом «Нет войне с Россией».

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