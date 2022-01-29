﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский не согласен с Байденом по реальности нападения России

29.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Зеленский не согласен с Байденом по реальности нападения России

Ситуация вокруг Украины крайне нестабильная. США поставили очередную партию военной помощи. При этом между сторонами усиливаются разногласия на фоне постоянных публикаций в западных СМИ и заявлений США.

Штаты и альянс во всю трубят о российском вторжении, а само руководство Украины сменило риторику. Киев угрозу отвергает.

На пресс-конференции президент Зеленский выразил несогласие с Байденом по реальности нападения России. Также в Киеве считают эвакуацию американских дипломатов преждевременной. Активное информационное нагнетание несет для Украины экономические потери. Из страны уже выведено 2,5 миллиарда долларов. Это почти 10% ВВП Украины. Такая дружеская рука помощи.

Широкий резонанс вызвал репортаж CNN. СМИ сообщило своим зрителям, что президент США предостерег Зеленского о том, что русские войска «разграбят Киев» и «нападение уже не остановить». Белый дом и Киев опровергли эту информацию. Журналисты CNN поспешили все удалить.

А пользователи глумятся над фейком и требуют опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Байдена. Конгрессмены-республиканцы угрожают американскому президенту импичментом, а украинцы против конфликта с Россией. Возле стен Верховной рады протест. Люди вышли с лозунгом «Нет войне с Россией». 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация вокруг Украины крайне нестабильная. США поставили очередную партию военной помощи. При этом между сторонами усиливаются разногласия на фоне постоянных...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевском районе в результате ДТП пострадали женщина и ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by