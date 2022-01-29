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В Румынии из-за небывалого мороза замерз термальный водопад

29.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Румынии из-за небывалого мороза замерз термальный водопад

Нерукотворная красота. Из-за сильного мороза в Румынии замерз термальный водопад.

Такое явление достаточно редкое и произошло впервые за несколько лет.

Водопад Топлицы – уникальная геологическая экосистема, простирается более чем на 500 квадратных метров.

Сейчас туда массово съезжаются туристы со всего мира, чтобы сделать фотографию на фоне завораживающих ледяных кружев.

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Нерукотворная красота. Из-за сильного мороза в Румынии замерз термальный водопад. Такое явление достаточно редкое и произошло впервые за несколько лет. Водопад...
 
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