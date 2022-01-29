Хранилища Европы заполнены газом менее чем на 40%

Источник материала: ОНТ

Исторический минимум. Хранилища Европы заполнены газом меньше чем на 40%.

Это произошло впервые так рано с начала года за более чем 10-летнюю историю наблюдений.

Три ведущие позиции в антирейтинге занимают Австрия, здесь запасы газа всего 23%. Затем идут Нидерланды. Третье место удерживает Германия, хранилища которой заполнены только на 38%.

По оценкам экспертов, в условиях суровой зимы топлива не хватит до конца отопительного сезона. Этим крайне обеспокоены люди. Цены для многих неподъемные.

Ранее сообщалось, что 35 миллионов европейцев уже стоят перед выбором – платить по счетам за отопление или купить еды. Хуже всего дела обстоят в Болгарии – каждый четвертый житель не может оплатить за отопление.

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