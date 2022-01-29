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Дивизион «Панцирь-С» прибыл в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Продолжается переброска техники союзников для учения «Союзная решимость». В нашу страну прибыл дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет, доставлены из Восточного военного округа Минобороны России. Сейчас военные отправились в районы учебно-боевого дежурства.
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Активная фаза учения стартует 10 февраля. В основе сценария – активность террористических формирований и сепаратистов. На маневрах Западу будут противостоять Республика Полесье и Северная Федерация. Границы государств и названия условные.
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Продолжается переброска техники союзников для учения «Союзная решимость». В нашу страну прибыл дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». 12...
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