Дивизион «Панцирь-С» прибыл в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Продолжается переброска техники союзников для учения «Союзная решимость». В нашу страну прибыл дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет, доставлены из Восточного военного округа Минобороны России. Сейчас военные отправились в районы учебно-боевого дежурства.

Также на этой неделе прибыли многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35.

Активная фаза учения стартует 10 февраля. В основе сценария – активность террористических формирований и сепаратистов. На маневрах Западу будут противостоять Республика Полесье и Северная Федерация. Границы государств и названия условные.

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