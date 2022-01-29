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«Вашингтон» без Алексея Протаса одержал победу над «Далласом» в НХЛ
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге ночью состоялись очередные матчи. «Вашингтон» Алексея Протаса не оставил шансов «Далласу».
«Кэпитлаз» были сильнее со счетом 5:0. Первой звездой встречи признан шведский нападающий Никлас Бэкстрём. В его активе гол и две результативные передачи.
Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков уже третью игру подряд. Белорус Алексей Протас на лед не выходил.
Также отметим победу «Колорадо» над «Чикаго» – 6:4. Этот успех для лидера регулярного сезона стал девятым кряду.
Первая звезда матча – Габриэль Ландеског. В активе шведа два гола и ассистентский балл.
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В Национальной хоккейной лиге ночью состоялись очередные матчи. «Вашингтон» Алексея Протаса не оставил шансов «Далласу». «Кэпитлаз» были сильнее со счетом 5:0....
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