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«Вашингтон» без Алексея Протаса одержал победу над «Далласом» в НХЛ

29.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вашингтон» без Алексея Протаса одержал победу над «Далласом» в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге ночью состоялись очередные матчи. «Вашингтон» Алексея Протаса не оставил шансов «Далласу».

«Кэпитлаз» были сильнее со счетом 5:0. Первой звездой встречи признан шведский нападающий Никлас Бэкстрём. В его активе гол и две результативные передачи.

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков уже третью игру подряд. Белорус Алексей Протас на лед не выходил.

Также отметим победу «Колорадо» над «Чикаго» – 6:4. Этот успех для лидера регулярного сезона стал девятым кряду.

Первая звезда матча – Габриэль Ландеског. В активе шведа два гола и ассистентский балл.

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В Национальной хоккейной лиге ночью состоялись очередные матчи. «Вашингтон» Алексея Протаса не оставил шансов «Далласу». «Кэпитлаз» были сильнее со счетом 5:0....
 
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