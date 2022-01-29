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Марина Ленчевская: Консолидация белорусского общества сегодня гораздо заметней, чем вчера
Источник материала: ОНТ
Белорусское общество стало гораздо более консолидированным, чем во время событий 2020 года. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявила депутат Марина Ленчевская.
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Белорусское общество стало гораздо более консолидированным, чем во время событий 2020 года. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявила депутат Марина...
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