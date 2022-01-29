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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 31 января по 6 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

29.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 31 января по 6 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Январь заканчивается пресловутыми температурными качелями. Какой же будет погода на следующей неделе, в начале февраля? По прогнозам, температура будет несколько выше нормы. Большая вероятность падения с крыш сосулек, наледи, снега.

Погода в Бресте на неделю с 31 января по 6 февраля:


Погода в Витебске на неделю с 31 января по 6 февраля:


Погода в Гомеле на неделю с 31 января по 6 февраля:


Погода в Гродно на неделю с 31 января по 6 февраля:


Погода в Могилеве на неделю с 31 января по 6 февраля:


Погода в Минске на неделю с 31 января по 6 февраля:




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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Январь заканчивается пресловутыми температурными качелями. Какой же будет погода на следующей неделе, в начале февраля? По прогнозам, температура будет несколько...
 
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