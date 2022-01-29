Какой будет погода в феврале, рассказал синоптик Рябов

Источник материала: ОНТ

Февраль провожает зиму – еще немного, и наступит весна. Однако впереди 28 дней все же зимней погоды.

Февраль по режиму температур будет близок к месяцу-предшественнику, январю. Отличие составит в среднем лишь 0,2°C. Обычно температура воздуха колеблется от -2°C на юго-западе до -6°C на северо-востоке страны. Бывают и оттепельные дни: в среднем от +10°C по северо-востоку до +17°C по юго-западу.

Мировые прогностические центры считают, что в этом году в первой половине февраля средняя месячная температура воздуха ожидается на 1°C выше нормы и на 1,5°C – во второй. Таким образом, приближение весны отчетливо будет чувствоваться уже к концу месяца.

И, конечно, февраль будет радовать солнечными днями. Солнце будет светить около 70 часов, что почти в два раза больше, чем в январе. А продолжительность светлого времени постепенно увеличится на 2 часа.

Вместе с тем увеличится и высота снежного покрова. Как правило, к концу месяца его средняя высота достигает от 7 см в южных регионах до 26 см в северных и северо-восточных. В среднем нас ждет 15-20 дней с осадками, из которых 3-8 – с метелями. Не обойдется и без туманов.

И немного метеоистории. Февраль 1929 года считается самым холодным за весь период наблюдений. При этом абсолютный минимум был зафиксирован в ночь на 1 февраля 1956 года на метеостанции Докшицы – -40,7°C. А самым теплым оказался февраль 1990 года, 21 февраля тогда на метеостанции Брест был отмечен абсолютный максимум – +17,2°C.

Подписывайтесь на нас в Telegram