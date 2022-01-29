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Лучшие дни для достижения результата и похода к стоматологу: лунный календарь на неделю с 31 января по 6 февраля

29.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучшие дни для достижения результата и похода к стоматологу: лунный календарь на неделю с 31 января по 6 февраля

Как не набить шишки и выйти с достоинством из испытаний на следующей неделе? Об этом расскажет рубрика «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ.

Для посещения парикмахерской выбирайте 2, 4 и 6 февраля. В эти дни легче всего преобразить внешность и придать волосам ухоженный и здоровый вид.

Избежать зубной боли поможет правильно подобранный день для визита к специалисту. На следующей неделе это 1 февраля.

Логику, интуицию, разум, и чувства включайте во вторник, 1 февраля. Это поможет достичь нужного результата. 4 февраля разберитесь, какие мечты достойны воплощения, а какие – нет. 6-го – день вдохновения, творчества и озарения.

Незначительные магнитные колебания ожидаются 1, 2 и 5 числа.

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Как не набить шишки и выйти с достоинством из испытаний на следующей неделе? Об этом расскажет рубрика «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ. Для...
 
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