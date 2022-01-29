Осторожно, сосульки! Погода на неделю с 31 января по 6 февраля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

На следующей неделе циклоны Атлантики продолжат в нашей стране удерживать неустойчивый характер погоды. Так, ожидается, что большинство дней будет с порывистым ветром, перепадами температуры и атмосферного давления. В первых числах февраля температурный фон будет выше нормы на 3-5°C. При такой ситуации в атмосфере большая вероятность падения с крыш снега, наледи и сосулек. Будьте осторожны.

Итак, в начале недели скажется влияние циклона из Центральных регионов России. Он принесет облачную и ветреную погоду. Повсеместно пройдет снег, мокрый снег различной интенсивности. Ночью и утром – слабый туман, видимость до 1 км, влажность до 90%, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -6°C . Днем в понедельник и во вторник – от 0 до -3 °C.

В середине недели ненастную погоду сохранит очередной атлантический циклон. Он будет двигаться с северо-запада к северным районам Беларуси и принесет с собой облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов пройдет мокрый снег. Будут скользкими отдельные участки дорог. Ночью и утром ожидаются непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Ночью от -1 по западу до -8°C по востоку, днем в среду от 0 до -5°C , в четверг от -1 до -5°C.

Погода улучшится с пятницы при росте атмосферного давления – осадков и облаков станет меньше. Будет преобладать переменная облачность без существенных осадков, лишь днем по северо-западу пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром слабые туманы. Видимость до километра. Местами на дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный. Ночью от -3 по западу -18°C по востоку. В дневные часы от -1 по западу до -8°C по северо-востоку.

В выходные, предварительно, за ситуацию в атмосфере над Беларусью станут отвечать атмосферные фронты с северо-запада Европы. Они принесут облачную с прояснениями погоду. Кратковременные осадки. Влажность до 90%. Под утро – непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Слабый гололед. Ветер западный, северо-западный умеренный, в воскресенье сильный порывистый. Ночью от 0 по западу до -8°C по востоку. Днем в субботу – от 0 до -2°C, в воскресенье – от 0 до +1°C.





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