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Александр Субботин о санкциях: Нас хотят укусить как можно больнее

29.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Субботин о санкциях: Нас хотят укусить как можно больнее

Западные страны стараются как можно больнее укусить Беларусь, вводя экономические санкции. Однако белорусской государственной системе удается выдержать это испытание несмотря на то, что на переориентацию на борьбу с внешними угрозами ей понадобилось некоторое время. Такую мысль в ходе эфира на YouTube-канале «Главный. Тур» высказал губернатор Витебской области Александр Субботин.

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Западные страны стараются как можно больнее укусить Беларусь, вводя экономические санкции. Однако белорусской государственной системе удается выдержать это...
 
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