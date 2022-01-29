Александр Субботин о санкциях: Нас хотят укусить как можно больнее

Источник материала: ОНТ

Западные страны стараются как можно больнее укусить Беларусь, вводя экономические санкции. Однако белорусской государственной системе удается выдержать это испытание несмотря на то, что на переориентацию на борьбу с внешними угрозами ей понадобилось некоторое время. Такую мысль в ходе эфира на YouTube-канале «Главный. Тур» высказал губернатор Витебской области Александр Субботин.

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