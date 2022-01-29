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Александр Шпаковский: Лукашенко – самый опытный политик Европы и один из самых опытных политиков в мире
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко является самым опытным политиком Европы и одним из самых опытных в мире. А поэтому транзит власти в Беларуси не может осуществляться через «улицу». Такую мысль в ходе эфира на YouTube-канале «Главный. Тур» высказал политолог Александр Шпаковский.
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Александр Шпаковский: Лукашенко – самый опытный политик Европы и один из самых опытных политиков в мире
Александр Лукашенко является самым опытным политиком Европы и одним из самых опытных в мире. А поэтому транзит власти в Беларуси не может осуществляться через...
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