Александр Шпаковский: Лукашенко – самый опытный политик Европы и один из самых опытных политиков в мире

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко является самым опытным политиком Европы и одним из самых опытных в мире. А поэтому транзит власти в Беларуси не может осуществляться через «улицу». Такую мысль в ходе эфира на YouTube-канале «Главный. Тур» высказал политолог Александр Шпаковский.





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