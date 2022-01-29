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Вероятность военного конфликта в нашем регионе существует, без демонстрации силы не обойдется – политолог Шпаковский
Источник материала: ОНТ
В нашем регионе существует вероятность военного конфликта. Скорее всего, не обойдется без демонстрации силы, без попытки «помериться мускулами». Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявил политолог Александр Шпаковский.
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Вероятность военного конфликта в нашем регионе существует, без демонстрации силы не обойдется – политолог Шпаковский
В нашем регионе существует вероятность военного конфликта. Скорее всего, не обойдется без демонстрации силы, без попытки «помериться мускулами». Об этом в эфире...
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