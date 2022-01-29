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Вероятность военного конфликта в нашем регионе существует, без демонстрации силы не обойдется – политолог Шпаковский

29.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вероятность военного конфликта в нашем регионе существует, без демонстрации силы не обойдется – политолог Шпаковский

В нашем регионе существует вероятность военного конфликта. Скорее всего, не обойдется без демонстрации силы, без попытки «помериться мускулами». Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявил политолог Александр Шпаковский.

Александр Шпаковский: «Вероятность военного конфликта в нашем регионе существует. С этим надо жить. Переговоры, которые проходят сейчас между Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки и НАТО, на сегодняшний день я не вижу позитивных импульсов от этих переговоров, не вижу готовности западных партнеров воспринять… Даже не партнеров, это уже давно никакие не партнеры, западных наших соседей, наших цивилизационных в каком-то смысле  конкурентов. [Не вижу готовности] воспринять нашу аргументацию относительно необходимости новой архитектуры безопасности. Видимо, здесь без демонстрации какой-то силы, пока мы не померимся мускулами, не обойдется».


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В нашем регионе существует вероятность военного конфликта. Скорее всего, не обойдется без демонстрации силы, без попытки «помериться мускулами». Об этом в эфире...
 
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