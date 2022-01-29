Во Дворце детей и молодежи прошел семейный праздник «За безопасность – вместе»

Источник материала: ОНТ

Спецсигналы, лай служебных собак, звук моторов – под бурные эмоции маленьких и взрослых. В столице безопасности детей посвятили большой семейный праздник!



Дворец детей и молодежи на день превратился в полноценный центр безопасности. Виртуальную заменила увлекательная реальность. Желающие переоделись в форму сотрудников спецподразделений и узнали больше о профессиях. Некоторые сели за руль настоящего автомобиля, но под контролем опытных инструкторов.

В легкой развлекательной форме милиционеры и спасатели показали, что беду можно миновать, соблюдая простые правила поведения. Различные тематические ситуации на дороге и в быту обыграли в квестах и викторинах.

Зрелищность празднику придали показательные выступления ОМОНа и кинологов. Самые активные участники получили подарки.

Подписывайтесь на нас в Telegram