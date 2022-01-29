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Во Дворце детей и молодежи прошел семейный праздник «За безопасность – вместе»
Источник материала: ОНТ
Спецсигналы, лай служебных собак, звук моторов – под бурные эмоции маленьких и взрослых. В столице безопасности детей посвятили большой семейный праздник!
Дворец детей и молодежи на день превратился в полноценный центр безопасности. Виртуальную заменила увлекательная реальность. Желающие переоделись в форму сотрудников спецподразделений и узнали больше о профессиях. Некоторые сели за руль настоящего автомобиля, но под контролем опытных инструкторов.
В легкой развлекательной форме милиционеры и спасатели показали, что беду можно миновать, соблюдая простые правила поведения. Различные тематические ситуации на дороге и в быту обыграли в квестах и викторинах.
Зрелищность празднику придали показательные выступления ОМОНа и кинологов. Самые активные участники получили подарки.
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Спецсигналы, лай служебных собак, звук моторов – под бурные эмоции маленьких и взрослых. В столице безопасности детей посвятили большой семейный праздник! Дворец...
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