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Во Дворце детей и молодежи прошел семейный праздник «За безопасность – вместе»

29.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Дворце детей и молодежи прошел семейный праздник «За безопасность – вместе»

Спецсигналы, лай служебных собак, звук моторов – под бурные эмоции маленьких и взрослых. В столице безопасности детей посвятили большой семейный праздник!

Дворец детей и молодежи на день превратился в полноценный центр безопасности. Виртуальную заменила увлекательная реальность. Желающие переоделись в форму сотрудников спецподразделений и узнали больше о профессиях. Некоторые сели за руль настоящего автомобиля, но под контролем опытных инструкторов.

В легкой развлекательной форме милиционеры и спасатели показали, что беду можно миновать, соблюдая простые правила поведения. Различные тематические ситуации на дороге и в быту обыграли в квестах и викторинах.

Зрелищность празднику придали показательные выступления ОМОНа и кинологов. Самые активные участники получили подарки.  

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Спецсигналы, лай служебных собак, звук моторов – под бурные эмоции маленьких и взрослых. В столице безопасности детей посвятили большой семейный праздник! Дворец...
 
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