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Общественные организации приняли декларацию в поддержку референдума

29.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественные организации приняли декларацию в поддержку референдума

Объединить усилия в важный для страны период. До Республиканского референдума остается меньше месяца. Федерация профсоюзов приняла сегодня декларацию для поддержки его проведения.


К инициативе присоединились крупнейшие общественные объединения республики. Среди них БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, ветеранская организация, «Патриоты Беларуси».

Их представители будут активно участвовать в организации и проведении референдума. Основная задача инициативы – донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и проекте Конституции.

Представители общественности также намерены обеспечить объективное наблюдение за ходом голосования на референдуме. Организации активно выдвигают наблюдателей.

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Объединить усилия в важный для страны период. До Республиканского референдума остается меньше месяца. Федерация профсоюзов приняла сегодня декларацию для...
 
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