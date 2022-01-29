Британские ученые выяснили причину постковидного синдрома

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Оксфордского университета выяснили причину «долгого ковида» или постковидного синдрома и такого его симптома, как одышка. Результаты исследования были опубликованы на сайте Оксфордского биомедицинского исследовательского центра.

В частности, исследователи установили, что одышка может быть результатом микроскопических повреждений легких, которые практически невозможно выявить посредством обычной компьютерной томографии. Обнаружить их удалось только посредством МРТ-визуализации с использованием гипрполяризированного ксенона.

Принявшие участие в исследовании пациенты вдыхали ксенон пока лежали в сканере, пока исследователи наблюдали за процессами газообмена в легочных альвеолах. Благодаря ксенону и стало известно, что газ также плохо переносится из легких в кровоток у пациентов, страдающих от постковидного синдрома, как и во время острой фазы самого COVID-19.

Всего в исследовании приняли участие 36 добровольцев. Среди них начитывалось 13 здоровых людей из контрольной группы, 11 пациентов, перенесших болезнь в легкой форме, но страдающих от постковидного синдрома, а также 12 пациентов, попавших из-за COVID-19 в больницу, но не испытавших «долгого ковида».

Постковидный синдром наблюдается примерно у 20% людей, перенесших COVID-19. Выражается он через такие симптомы, как одышка, повышенная утомляемость, снижение работоспособности и когнитивных функций.

Фото: Freepik

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