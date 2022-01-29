В магазине мерча «Первый» появились свитшоты

Источник материала: ОНТ

Новый ассортимент и новые модели. По многочисленным просьбам покупателей в продаже появились свитшоты – байки без капюшонов.





Для солидных людей есть солидные размеры – в несколько XL. Спрос большой, выбирают, покупают, фотографируются.

Размеров и моделей хватит всем, уверяют продавцы. Ассортимент будут обновлять. Яркие цитаты-претендентки появились после Послания Президента народу и парламенту , поэтому новый мерч не за горами. Но страна должна помочь определиться.

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