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В магазине мерча «Первый» появились свитшоты

29.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В магазине мерча «Первый» появились свитшоты

Новый ассортимент и новые модели. По многочисленным просьбам покупателей в продаже появились свитшоты – байки без капюшонов. 


Для солидных людей есть солидные размеры – в несколько XL. Спрос большой, выбирают, покупают, фотографируются.

Размеров и моделей хватит всем, уверяют продавцы. Ассортимент будут обновлять. Яркие цитаты-претендентки появились после Послания Президента народу и парламенту, поэтому новый мерч не за горами. Но страна должна помочь определиться.

Голосование доступно в Telegram-канале «Пул Первого».  

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Новый ассортимент и новые модели. По многочисленным просьбам покупателей в продаже появились свитшоты – байки без капюшонов.  Для солидных людей есть солидные...
 
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