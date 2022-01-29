Сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по отборочному турниру ЧМ-2023

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Будапеште состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2023 по гандболу.

Сначала сборная Беларуси узнала своего первого соперника по квалификации. В марте команде Юрия Шевцова предстоит сразится с фарерцами. Первую встречу белорусы проведут на выезде. Если команда преодолеет этот барьер, то в финальном раунде отбора ее ждет намного более грозный соперник. Это сборная Германии. Белорусы и немцы в середине января встречались на чемпионате Европы. Тогда оппонент был сильнее со счетом 33:29. Матчи этой стадии запланированы на апрель.

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