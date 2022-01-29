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Протест масштаба Книги Гиннесса. Огромная колонна дальнобойщиков прибыла к парламенту Канады

29.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протест масштаба Книги Гиннесса. Огромная колонна дальнобойщиков прибыла к парламенту Канады

В Канаде проходит масштабный протест против антиковидных мер. В столицу съехались десятки дальнобойщиков.

Водители большегрузов образовали одну огромную колонну, масштаб которой не могут оценить даже в местной полиции.  По предварительным данным, в 70-километровой автоколонне – 50 тысяч машин. Протестный автопробег стартовал еще несколько дней назад. Конечная точка – парламент в Оттаве. Протестующие намерены оставаться там до выполнения своих требований – отмены всех ограничений, связанных с пандемией и принудительной вакцинацией, особенно для пересечения канадско-американской границы. Эти меры могут оставить пустыми полки магазинов. Для обеспечения порядка, полиция запросила помощи у других городов. Протест претендует на место в Книге рекордов Гиннесса.

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В Канаде проходит масштабный протест против антиковидных мер. В столицу съехались десятки дальнобойщиков. Водители большегрузов образовали одну огромную...
 
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