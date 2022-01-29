Как в России отреагировали на Послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту?

Источник материала: ОНТ

Послание Александра Лукашенко внимательно слушали в России. Непростая международная обстановка заставляет Москву все больше опираться на поддержку союзников и более четко понимать, кто при надобности может прикрыть спину. Послание Президента Беларуси – программный документ. Он позволяет понять вектор развития государства. А Минск – один из немногих стратегических партнеров Москвы. Поэтому сигналы из Беларуси – всегда в зоне особого внимания. Наш корреспондент Светлана Карульская – о том, что услышали в соседней России.

И тучи хмуро сегодня ходят не только на общей западной границе, но и на южных рубежах двух стран. Украину втягивают в войну и делают предметом закулисного торга. Всех бенефициаров горячего противостояния Александр Лукашенко называет без стеснения. Их хорошо знают и в Москве. Вызывающая риторика Запада, провокации и нагнетание обстановки, по словам Главы государства, стали нормой. В скором вторжении в Украину обвиняют уже не только Россию, но и Беларусь. Грядущие учения «Союзная решимость» называют угрозой безопасности в регионе. Александр Лукашенко парирует: это НАТО накачивает оружием Украину, американские стратегические бомбардировщики делают по 30 вылетов в день. А нападать на Киев будут все равно Минск и Москва. Лукашенко ответил: маневры на юге Беларуси – его инициатива. Никакого отношения, как ни возмущались бы западные партнеры, ни к агрессии, ни к оккупации страны это не имеет.

Владимир Корнилов, политолог: «Это не случайно сейчас стали заявлять. В конце концов, Лукашенко, Путин встретились, обсудили, договорились, что будут плечом к плечу защищаться. И учения начинаются российско-белорусские, соответственно, рисуют карты мест дислокации российских подразделений, прибывающих в Беларусь ради этих учений. Так что тут все вполне логично. Но то, что паника сейчас огромная и любое передвижение российских войск, неважно, это рота, обоз, полевая кухня, сразу начинаются соответствующие панические выводы».

Российские военные в Беларуси, конечно, появиться могут, об этом тоже сказал Александр Лукашенко. Если нас втянут в войну. Это может быть в двух случаях: прямой агрессии и нападении на Россию. «Наша Россия» – ну где за рубежом еще так говорят? Вместе мы строим Союзное государство, это наш главный стратегический союзник. Александр Лукашенко четко обозначил: сейчас мы работаем над экономическим фундаментом. Показательного форсирования событий – а именно в Москве часто делают вбросы и о единой валюте, о парламенте, и даже о новой столице – не будет. Это решение двух президентов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «В союзном договоре есть немало задач, которые поставлены, не только создание Союзного парламента, там еще есть задачи эмиссионного центра, единой валюты. Но это все задачи на перспективу. Сейчас главный приоритет, как подчеркнули и президенты двух стран, и главы правительств, – это реализовать на практике 28 союзных программ, которые являются в совокупности очень важным, радикальным шагом вперед в продвижении интеграции. Я знаю, что мои коллеги в правительстве со своими визави в правительстве Республики Беларусь активнейшим образом занимаются их воплощением в жизнь. И когда будет ясен результат этой работы – она займет пару-тройку лет, как было объявлено, – мы сможем тогда уже на новом материальном базисе, как говорили классики, оценить, какие должны быть дальнейшие шаги».

И все это придется делать в условиях непрекращающихся санкций. Александр Лукашенко не постеснялся поблагодарить соседей, которые сами под давлением за то, что подставляют плечо.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России: «Когда происходили события 2020 года, хватило и вербальной интервенции со стороны российского руководства для того, чтобы внешние политические партнеры как-то успокоились. Но мы понимаем, если бы потребовалось задействовать статью вторую Союзного государства и статью вторую Договора о коллективной безопасности, конечно, они были бы задействованы, конечно, они были бы реализованы».

Действительно, как сказал Александр Лукашенко, не было бы счастья, да несчастье помогло. В Москве, как и в Минске, понимают: давление Запада толкает нас быстрее учиться рассчитывать только на себя. Формировать новые точки роста экономики и работать на импортозамещение. «Мы всегда будем с Россией» – пожалуй, самое главное, что здесь нужно было сегодня услышать.

Безусловно, тезисы Послания Александра Лукашенко в России ещё будут перечитывать, переслушивать, обсуждать. И в связи с переговорами по гарантиям безопасности, активностью НАТО, конечно, с учётом ситуации в Украине и перспективой реализации подписанных союзных программ. Уж слишком часто и многое, сказанное белорусским Президентом, оказывается в реальности именно таким, как видится из Минска. Поэтому Москва уже научена подобные сигналы не пропускать.

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