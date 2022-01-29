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Как в России отреагировали на Послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту?
Источник материала: ОНТ
Послание Александра Лукашенко внимательно слушали в России. Непростая международная обстановка заставляет Москву все больше опираться на поддержку союзников и более четко понимать, кто при надобности может прикрыть спину. Послание Президента Беларуси – программный документ. Он позволяет понять вектор развития государства. А Минск – один из немногих стратегических партнеров Москвы. Поэтому сигналы из Беларуси – всегда в зоне особого внимания. Наш корреспондент Светлана Карульская – о том, что услышали в соседней России.
И тучи хмуро сегодня ходят не только на общей западной границе, но и на южных рубежах двух стран. Украину втягивают в войну и делают предметом закулисного торга. Всех бенефициаров горячего противостояния Александр Лукашенко называет без стеснения. Их хорошо знают и в Москве. Вызывающая риторика Запада, провокации и нагнетание обстановки, по словам Главы государства, стали нормой. В скором вторжении в Украину обвиняют уже не только Россию, но и Беларусь. Грядущие учения «Союзная решимость» называют угрозой безопасности в регионе. Александр Лукашенко парирует: это НАТО накачивает оружием Украину, американские стратегические бомбардировщики делают по 30 вылетов в день. А нападать на Киев будут все равно Минск и Москва. Лукашенко ответил: маневры на юге Беларуси – его инициатива. Никакого отношения, как ни возмущались бы западные партнеры, ни к агрессии, ни к оккупации страны это не имеет.
Российские военные в Беларуси, конечно, появиться могут, об этом тоже сказал Александр Лукашенко. Если нас втянут в войну. Это может быть в двух случаях: прямой агрессии и нападении на Россию. «Наша Россия» – ну где за рубежом еще так говорят? Вместе мы строим Союзное государство, это наш главный стратегический союзник. Александр Лукашенко четко обозначил: сейчас мы работаем над экономическим фундаментом. Показательного форсирования событий – а именно в Москве часто делают вбросы и о единой валюте, о парламенте, и даже о новой столице – не будет. Это решение двух президентов.
И все это придется делать в условиях непрекращающихся санкций. Александр Лукашенко не постеснялся поблагодарить соседей, которые сами под давлением за то, что подставляют плечо.
Действительно, как сказал Александр Лукашенко, не было бы счастья, да несчастье помогло. В Москве, как и в Минске, понимают: давление Запада толкает нас быстрее учиться рассчитывать только на себя. Формировать новые точки роста экономики и работать на импортозамещение. «Мы всегда будем с Россией» – пожалуй, самое главное, что здесь нужно было сегодня услышать.
Безусловно, тезисы Послания Александра Лукашенко в России ещё будут перечитывать, переслушивать, обсуждать. И в связи с переговорами по гарантиям безопасности, активностью НАТО, конечно, с учётом ситуации в Украине и перспективой реализации подписанных союзных программ. Уж слишком часто и многое, сказанное белорусским Президентом, оказывается в реальности именно таким, как видится из Минска. Поэтому Москва уже научена подобные сигналы не пропускать.
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Послание Александра Лукашенко внимательно слушали в России. Непростая международная обстановка заставляет Москву все больше опираться на поддержку союзников и...
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