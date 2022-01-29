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Мария Петрашко: Беглой оппозиции выгодно, чтобы Лукашенко оставался у власти
Источник материала: ОНТ
Беглой белорусской оппозиции выгодно, чтобы Александр Лукашенко оставался у власти. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказала Мария Петрашко, политобозреватель Агентства теленовостей.
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Беглой белорусской оппозиции выгодно, чтобы Александр Лукашенко оставался у власти. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказала Мария Петрашко,...
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