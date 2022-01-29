В России суд постановил отправить трансгендерного мужчину в женскую колонию

Источник материала: ОНТ

В Воронеже (Россия) трансгендерный мужчина по постановлению суда был отправлен в женскую колонию. Осужденный был признан виновным по делу о сбыте наркотиков. Об этом информирует пресс-служба суда.

Воронежец был отправлен в мужскою колонию по решению суда первой инстанции. Вышестоящий суд после вынесения приговора признал незаконным решение о смене пола осужденного. Документы и решение медицинской комиссии о трансгендерном переходе аннулировали.

Фото: Pixabay

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