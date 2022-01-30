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Что говорят зарубежные эксперты о Послании Лукашенко народу и парламенту?
Источник материала: ОНТ
Слушали Президента не только союзники. Хотя сотрудничество Беларуси и России давно вызывает претензии. Чётко ответил Президент на угрозы безопасности. Зарубежные эксперты уверены, белорусский лидер ответил крайне доступно.
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Слушали Президента не только союзники. Хотя сотрудничество Беларуси и России давно вызывает претензии. Чётко ответил Президент на угрозы безопасности. Зарубежные...
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