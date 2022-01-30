﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что говорят зарубежные эксперты о Послании Лукашенко народу и парламенту?

30.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что говорят зарубежные эксперты о Послании Лукашенко народу и парламенту?

Слушали Президента не только союзники. Хотя сотрудничество Беларуси и России давно вызывает претензии. Чётко ответил Президент на угрозы безопасности. Зарубежные эксперты уверены, белорусский лидер ответил крайне доступно.

Алексей Ильяшевич, политический обозреватель портала RuBaltic.Ru: «Главный тезис европейские и американские партнёры услышали. В случае военной угрозы в Беларуси будут размещены сотни тысяч российских военнослужащих, которые будут защищать эту землю плечом к плечу с сотнями тысяч белорусских военных, жителей Беларуси. За несколько дней до выступления Александра Григорьевича прозвучало заявление литовского депутата, что Россия должна убраться из Беларуси и Украины, так как, внимание, эта территория входит в зону влияния Литвы. Это смешно, но с другой стороны, за всей риторикой, обвинениями кроется желание Польши и Литвы включить Беларусь в зону своего влияния».

Гилберт Докторов, политолог (Брюссель, Бельгия): «Чтобы не было никакого смущения, никакого недоразумения в головах западных вождей. Чтобы они поняли, что это сотрудничество имеет очень большое значение для дальнейшего развития ситуации на границах с Украиной и вообще. Сотрудничество между Россией и Беларусью меняет тактически ситуацию, кардинально, если речь идёт о каком-то столкновении с Украиной. Конечно, все военные эксперты понимают значение».


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слушали Президента не только союзники. Хотя сотрудничество Беларуси и России давно вызывает претензии. Чётко ответил Президент на угрозы безопасности. Зарубежные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России суд постановил отправить трансгендерного мужчину в женскую колонию
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by