Что говорят зарубежные эксперты о Послании Лукашенко народу и парламенту?

Источник материала: ОНТ

Слушали Президента не только союзники. Хотя сотрудничество Беларуси и России давно вызывает претензии. Чётко ответил Президент на угрозы безопасности. Зарубежные эксперты уверены, белорусский лидер ответил крайне доступно.

Алексей Ильяшевич, политический обозреватель портала RuBaltic.Ru: «Главный тезис европейские и американские партнёры услышали. В случае военной угрозы в Беларуси будут размещены сотни тысяч российских военнослужащих, которые будут защищать эту землю плечом к плечу с сотнями тысяч белорусских военных, жителей Беларуси. За несколько дней до выступления Александра Григорьевича прозвучало заявление литовского депутата, что Россия должна убраться из Беларуси и Украины, так как, внимание, эта территория входит в зону влияния Литвы. Это смешно, но с другой стороны, за всей риторикой, обвинениями кроется желание Польши и Литвы включить Беларусь в зону своего влияния».

Гилберт Докторов, политолог (Брюссель, Бельгия): «Чтобы не было никакого смущения, никакого недоразумения в головах западных вождей. Чтобы они поняли, что это сотрудничество имеет очень большое значение для дальнейшего развития ситуации на границах с Украиной и вообще. Сотрудничество между Россией и Беларусью меняет тактически ситуацию, кардинально, если речь идёт о каком-то столкновении с Украиной. Конечно, все военные эксперты понимают значение».





Подписывайтесь на нас в Telegram