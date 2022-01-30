«Ложь, фейк и извращение»: Марков – о попытках представить Россию и Беларусь агрессорами

Источник материала: ОНТ

Запад пытается представить Беларусь и Россию агрессорами, но эти попытки сами по себе являются ложью, извращением и фейками. Об этом в программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» заявил председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков.

Фото: скриншот трансляции «Беларусь 1»

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