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«Ложь, фейк и извращение»: Марков – о попытках представить Россию и Беларусь агрессорами
Источник материала: ОНТ
Запад пытается представить Беларусь и Россию агрессорами, но эти попытки сами по себе являются ложью, извращением и фейками. Об этом в программе «Клуб редакторов» на
Фото: скриншот трансляции «Беларусь 1»
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Запад пытается представить Беларусь и Россию агрессорами, но эти попытки сами по себе являются ложью, извращением и фейками. Об этом в программе «Клуб редакторов»...
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