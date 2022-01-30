Народное мнение. Беларусь обсуждает Послание Президента

Источник материала: ОНТ

Послание Президента – самая обсуждаемая тема в белорусском обществе. Развитие образования, доступность медицины, внешние вызовы, безопасность. Каждый, кто следил за речью, отмечал что-то своё. Отклики в регионах собрали наши корреспонденты.





В день выписки у новоиспечённой мамы Виктории Латышевой немало забот. Но пропустить обращение Главы государства, говорит, не могла. С появлением первенца сменились жизненные приоритеты. Важно, как будет развиваться страна. Доступная медицина, отпуск по уходу за ребёнком, пособие на детей – всё это оценила, став мамой.

Новенький перинатальный центр – только начало большой модернизации могилёвской городской больницы. Современное оборудование, комфортные условия для всех, даже в условиях пандемии здесь не отменили плановый приём. Ради здоровья пациентов медики прилагают все силы, медицина в нашем государстве по-прежнему в приоритете.

Эдуард Воробей, врач-хирург Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи: «В этом году принят большой комплекс мероприятий по организации стройки нового корпуса, в котором будут объединены все службы для оказания высокоспециализированной помощи пациентам с проблемами кровообращения. Это будет объединено на одной базе, что позволит улучшить качество, сократить время оказания помощи и, соответственно, снизить смертность».

В прямом эфире выступление смотрели и в сельской местности. Пример деревни будущего в Витебской области – Мазолово. Передовое сельхозпредприятие, обеспечивают семьи комфортабельным жильём. Средний возраст работников сельхозпредприятия – 30 лет.

Сергей Мелдерес, житель д. Мазолово: «Президент всегда сельское хозяйство поддерживал. Наша семья вся с сельским хозяйством связана, это жизнь наша, наших детей, надеемся, внуков».

В Брестском институте развития повышают квалификацию учителей, аудитория – 7000 слушателей со всего региона, ждали вопрос об образовании. Очевидно, в этом году на них возлагается еще большая ответственность. Воспитание любви к родине, правдивая история страны, уважение к истокам – в Год исторической памяти эти понятия должны стать приоритетом. Насколько дети усвоят главные уроки, зависит будущее страны.

Николай Ковалевич, проректор Брестского областного института развития и образования: «В нашем народе менталитет таков, что после хлеба образование – это тоже высшая ценность. Безусловно, в какой среде формируется ребенок, такой и будет фундамент основ формирования личности. В нашем менталитете миролюбие, трудолюбие. Если искаженная историческая память, это же не является фундаментом».

115-й зенитный полк под Брестом охраняет воздушное пространство западных рубежей, откуда последнее время то и дело приходят тревожные вести. Дежурство круглые сутки, и пока основной состав на боевом посту, остальные военнослужащие стараются не пропустить главную повестку. В условиях неспокойной обстановки особое внимание – теме безопасности.

Несмотря на глобальные процессы, через которые предстоит пройти нашей стране, развитие регионов останется приоритетом государства. Еще много обсуждений предстоит внутри коллективов и в домашнем кругу. Ведь успех, как обозначил глава государства, зависит от вклада каждого. Время действовать после возвращения домой и для региональных управленцев, а их среди тех, кто был в зале Дворца Республики, немало.

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