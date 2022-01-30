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Народное мнение. Беларусь обсуждает Послание Президента
Источник материала: ОНТ
Послание Президента – самая обсуждаемая тема в белорусском обществе. Развитие образования, доступность медицины, внешние вызовы, безопасность. Каждый, кто следил за речью, отмечал что-то своё. Отклики в регионах собрали наши корреспонденты.
В день выписки у новоиспечённой мамы Виктории Латышевой немало забот. Но пропустить обращение Главы государства, говорит, не могла. С появлением первенца сменились жизненные приоритеты. Важно, как будет развиваться страна. Доступная медицина, отпуск по уходу за ребёнком, пособие на детей – всё это оценила, став мамой.
Новенький перинатальный центр – только начало большой модернизации могилёвской городской больницы. Современное оборудование, комфортные условия для всех, даже в условиях пандемии здесь не отменили плановый приём. Ради здоровья пациентов медики прилагают все силы, медицина в нашем государстве по-прежнему в приоритете.
В прямом эфире выступление смотрели и в сельской местности. Пример деревни будущего в Витебской области – Мазолово. Передовое сельхозпредприятие, обеспечивают семьи комфортабельным жильём. Средний возраст работников сельхозпредприятия – 30 лет.
В Брестском институте развития повышают квалификацию учителей, аудитория – 7000 слушателей со всего региона, ждали вопрос об образовании. Очевидно, в этом году на них возлагается еще большая ответственность. Воспитание любви к родине, правдивая история страны, уважение к истокам – в Год исторической памяти эти понятия должны стать приоритетом. Насколько дети усвоят главные уроки, зависит будущее страны.
115-й зенитный полк под Брестом охраняет воздушное пространство западных рубежей, откуда последнее время то и дело приходят тревожные вести. Дежурство круглые сутки, и пока основной состав на боевом посту, остальные военнослужащие стараются не пропустить главную повестку. В условиях неспокойной обстановки особое внимание – теме безопасности.
Несмотря на глобальные процессы, через которые предстоит пройти нашей стране, развитие регионов останется приоритетом государства. Еще много обсуждений предстоит внутри коллективов и в домашнем кругу. Ведь успех, как обозначил глава государства, зависит от вклада каждого. Время действовать после возвращения домой и для региональных управленцев, а их среди тех, кто был в зале Дворца Республики, немало.
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Послание Президента – самая обсуждаемая тема в белорусском обществе. Развитие образования, доступность медицины, внешние вызовы, безопасность. Каждый, кто следил...
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