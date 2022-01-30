Вахту Памяти у Вечного огня на пощади Победы в Минске несут ученики 8-11 классов

Источник материала: ОНТ

О красивой, но крайне важной традиции. Уже без малого 40 лет на площади Победы Вахту Памяти несут лучшие школьники столицы. Эти ребята в военной форме стали своего рода достопримечательностью города. Их фотографируют туристы, а сами жители столицы с гордостью говорят, как гармонично пост вписывается в ансамбль монумента.





Трижды в неделю утро близнецов Саши и Лёши начинается со строевой подготовки. У них важная миссия – нести Вахту Памяти у Вечного огня. Безупречность не только во внешнем виде, но и в каждом движении. В свои 14 лет восьмиклассники отлично маршируют и выдерживают ритм. Меняются ребята каждые 15 минут.

В этом году их отряд на посту особенный. Впервые в Минске Вечный огонь охраняют сразу две пары близнецов! Для Юли и Вики Вахта Памяти – семейная традиция. Пост №1 в конце 1980-х принимала мама.

Как заступала на вахту, Татьяна Шауло помнит словно вчера. Все та же форма, армейская дисциплина и боевой листок. Волнительно и очень почётно.

Строевой шаг, военная выправка – традиции неизменны многие годы. Уже 38 лет каждую неделю на Вахту Памяти заступают школьники 8-11 классов из Минска, Могилева и Бреста. Но перед этим – 3 месяца подготовки.

Изучают как армейские дисциплины (отрабатывают элементы строевого шага и самого ритуала), так и историю. В почётный караул выбирают лучших. Главное – высокая успеваемость, примерное поведение, крепкое здоровье. Рост – не выше 180 см для девушек, 185 – для парней.

За учебный год на пост №1 в Минске заступают 900 учеников. Из этой школы мужества и патриотизма они выносят самый главный урок – чтить историческую память, уважать подвиг тех, кто подарил нам мирную жизнь. И бонусом закалка и выдержка – хорошие составляющие для взрослой жизни.





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