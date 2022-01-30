ДТП под Могилевом: пострадали женщина и ребенок

Источник материала: ОНТ

Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Могилевском районе. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла около 17 часов 28 января на дороге Р123. Легковушка Ford Galaxy, за рулем которого находился 45-летний житель деревни Евдокимовичи, неосторожно выехала на обочину, после чего ее занесло и вынесло на полосу встречного движения, где автомобиль врезался в грузовик.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки – 37-летняя женщина и 12-летний мальчик. С травмами они были госпитализированы.

Фото: УВД Могилевского облисполкома

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