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ДТП под Могилевом: пострадали женщина и ребенок

30.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП под Могилевом: пострадали женщина и ребенок

Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Могилевском районе. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома. 

Авария произошла около 17 часов 28 января на дороге Р123. Легковушка Ford Galaxy, за рулем которого находился 45-летний житель деревни Евдокимовичи, неосторожно выехала на обочину, после чего ее занесло и вынесло на полосу встречного движения, где автомобиль врезался в грузовик. 

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки – 37-летняя женщина и 12-летний мальчик. С травмами они были госпитализированы.

Фото: УВД Могилевского облисполкома 

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Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Могилевском районе. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.  Авария произошла около 17 часов 28 января на...
 
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