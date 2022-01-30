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Кто делает вакцины от вирусов, очищает воду в кранах и канализацию? Смотрите в новой серии проекта «Особенности национальной работы»

30.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто делает вакцины от вирусов, очищает воду в кранах и канализацию? Смотрите в новой серии проекта «Особенности национальной работы»

Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить и на себе испытать все «Особенности национальной работы». 

В новом выпуске проекта Анастасия прикоснётся к тайнам биотехнологий, примерит на себя работу микробиолога, узнает, почему так опасен вирус бешенства, как выращивают клетки и культивируют вирусы. А Дмитрий, рискуя жизнью, погрузится в вопросы водоснабжения, изучит процесс очистки сточных вод и узнает, что категорически нельзя кидать в канализацию.


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Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и...
 
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