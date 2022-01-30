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Как врач из Жлобина совмещает уникальные операции, самоотверженность и Год исторической памяти? Раиса Толканица в проекте «Хорошие люди»
Источник материала: ОНТ
Мы продолжаем рассказывать о простых хороших людях, которые живут и работают рядом с нами, а порой впервые дают интервью только нашему проекту. Только вот образом своей жизни они постоянно становятся примером не только для своих родных и близких, но и для своего города, области, а порой и всей страны. Героиня очередной серии – врач из Жлобина. Как в ее истории получается совмещать уникальные операции с помощью эндоскопа, самоотверженность и Год исторической памяти? В новой серии проекта «Хорошие люди».
В операционную школьницу из Шарковщины брал муж сестры. Тогда она влюбилась в профессию, но как девочка из сельской школы с первого раза поступить не смогла, а к мечте идти продолжала. Дальше распределение в Жлобин – и вот уже 30 лет со своим эндоскопом она помогает людям.
За три десятилетия в сложной профессии, работая в 200 километрах от столицы, она проходила разное. Спасала пациентов, которые были буквально в секундах от трагедии, однажды, оставшись единственным эндоскопистом в городе, сама чуть навсегда не лишилась зрения….
Говорит, что всегда гордилась работой именно в небольшом городе, в этом видит свое призвание и миссию. Настроением и энергией последние 10 лет заряжает весь коллектив. Будучи председателем профсоюзной организации больницы, решила воссоздать медицинскую историю родной земли. По крупицам собирала экспонаты, по объявлениям в местной газете – снимки. Больше пяти тысяч фотографий обрели свое место в ее архиве, теперь их любят рассматривать врачи и пациенты. Коллекцию все называют гордостью!
А еще она основала династию. Сын стал сосудистым хирургом, а дочка – акушером-гинекологом. Сегодня называет себя счастливой в профессии и семье. Правда, говорит, одну мечту исполнить пока не удается – уйти на пенсию и «работать» бабушкой. Такой уж выбрала путь.
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Как врач из Жлобина совмещает уникальные операции, самоотверженность и Год исторической памяти? Раиса Толканица в проекте «Хорошие люди»
Мы продолжаем рассказывать о простых хороших людях, которые живут и работают рядом с нами, а порой впервые дают интервью только нашему проекту. Только вот образом...
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