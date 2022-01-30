Как врач из Жлобина совмещает уникальные операции, самоотверженность и Год исторической памяти? Раиса Толканица в проекте «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем рассказывать о простых хороших людях, которые живут и работают рядом с нами, а порой впервые дают интервью только нашему проекту. Только вот образом своей жизни они постоянно становятся примером не только для своих родных и близких, но и для своего города, области, а порой и всей страны. Героиня очередной серии – врач из Жлобина. Как в ее истории получается совмещать уникальные операции с помощью эндоскопа, самоотверженность и Год исторической памяти? В новой серии проекта «Хорошие люди».





Раиса Толканица, врач-эндоскопист, председатель профсоюзной организации Жлобинской центральной районной больницы: «Себя не видела в другой профессии! Работала санитаркой в хирургическом отделении и операционной, потом поступила в Витебский медицинский институт, окончила, стала хирургом».

В операционную школьницу из Шарковщины брал муж сестры. Тогда она влюбилась в профессию, но как девочка из сельской школы с первого раза поступить не смогла, а к мечте идти продолжала. Дальше распределение в Жлобин – и вот уже 30 лет со своим эндоскопом она помогает людям.

Раиса Толканица, врач-эндоскопист, председатель профсоюзной организации Жлобинской центральной районной больницы: «Ни о чем не жалею, повторила бы жизнь снова. Только медиком стала – однозначно, даже не обсуждается».

За три десятилетия в сложной профессии, работая в 200 километрах от столицы, она проходила разное. Спасала пациентов, которые были буквально в секундах от трагедии, однажды, оставшись единственным эндоскопистом в городе, сама чуть навсегда не лишилась зрения….

Раиса Толканица, врач-эндоскопист, председатель профсоюзной организации Жлобинской центральной районной больницы: «Несчастье случилось, погиб мой коллега, с которым мы вместе работали, а пациенты были расписаны на несколько месяцев вперед. Тогда не было видеооборудования, тогда было фиброгастроскопическое оборудование, надо было смотреть глазом. Нагрузка очень большая шла. Полгода смотрела по 15-19-25 больных вместо 6-7 – и разрыв сетчатки произошел. Мне говорили, что я буду профнепригодна после этого. Нельзя нагрузку на зрение давать, но все хорошо обошлось! И поступило оборудование – классное, современное, эндоскопическое. Стало намного легче работать, поэтому замечательно все».

Говорит, что всегда гордилась работой именно в небольшом городе, в этом видит свое призвание и миссию. Настроением и энергией последние 10 лет заряжает весь коллектив. Будучи председателем профсоюзной организации больницы, решила воссоздать медицинскую историю родной земли. По крупицам собирала экспонаты, по объявлениям в местной газете – снимки. Больше пяти тысяч фотографий обрели свое место в ее архиве, теперь их любят рассматривать врачи и пациенты. Коллекцию все называют гордостью!

Раиса Толканица, врач-эндоскопист, председатель профсоюзной организации Жлобинской центральной районной больницы: «Мне кажется, это не только для учреждения здравоохранения, мне кажется, для любой профессии, для любого народа – если ты не помнишь своего прошлого, у тебя нет будущего! Это были самоотверженные люди, которые, может, даже в ущерб своей семье, своим детям, отдавали все пациентам, они жили на работе. И как можно их забыть? Понимаете, на их жизни, на их трудолюбии и примере надо воспитывать и показывать. И очень приятно, что не только в нашей больнице, а по всей стране 2022 год объявлен Годом исторической памяти. Это очень важно для всех – для любых национальностей, любых народов».

А еще она основала династию. Сын стал сосудистым хирургом, а дочка – акушером-гинекологом. Сегодня называет себя счастливой в профессии и семье. Правда, говорит, одну мечту исполнить пока не удается – уйти на пенсию и «работать» бабушкой. Такой уж выбрала путь.

Раиса Толканица, врач-эндоскопист, председатель профсоюзной организации Жлобинской центральной районной больницы: «Если банкир, работает с 8:00 до 17:00, он ушел до понедельника, то у докторов нет такого. У нас нет понятия, что с 8:00 до 17:00 и выходные. Ты постоянно в течение 24 часов 7 дней в неделю 12 месяцев в году и всю жизнь. Это образ жизни, ты – доктор. Ты едешь в электричке, кому-то плохо стало – кто, если не ты? С удовольствием иду на работу, с удовольствием иду с работы и с удовольствием опять иду».

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