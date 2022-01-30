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Леопард потерпел поражение в схватке с дикобразом и попал на видео
Источник материала: ОНТ
В южноафриканском Национальном парке Крюгера молодой леопард пытался поохотиться на дикобраза. Хищник потерпел поражение, а схватка африканских животных была снята на видео. Ролик опубликован на
На записи видно, что леопард вылизывался посреди дороги. За хищником наблюдал дикобраз. Леопард заметил это и бросился на грызуна.
Дикобраз зашипел, хищник многократно попытался ударить животное по спине лапой. Противостояние закончилось тем, что игла дикобраза воткнулась в лапу противника. Леопард перестал преследовать жертву и принялся лизать рану. Победивший дикобраз ушел прочь.
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В южноафриканском Национальном парке Крюгера молодой леопард пытался поохотиться на дикобраза. Хищник потерпел поражение, а схватка африканских животных была...
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