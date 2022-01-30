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Будет ли война? Что может сделать каждый белорус для суверенитета и готов ли работать на себя? Разбираем главные тезисы Послания Президента
Источник материала: ОНТ
Хочешь мира – готовься к войне! Это один из главных посылов Послания Александра Лукашенко к народу и парламенту. За 2,5 часа Президент затронул практически все ключевые моменты на внутреннем и внешнем контуре. Открыто, честно, эмоционально и по существу. Послание Президента уже традиционно – в трендах YouTube! Но вот в чем это послание всерьез отличает от других – в этот раз Президент впервые адресовал каждому белорусу вопросы. Не философские, но ответить нужно честно. Тогда многое становится понятным в самых непростых решениях последнего времени. Это же должно стать стимулом для движения вперед. Миром дорожим, но готовы ли мы платить за оборону? Ценим независимость, но на что способны, чтобы ее сохранить? Хотим жить хорошо – готовы ли работать?
Сеть пестрит заголовками. Мировые СМИ разобрали Президента на цитаты, но главный сигнал для планеты – воля белорусского лидера несгибаема, а Беларусь независима. Еще накануне послания стало понятно: основным станет вопрос войны и мира. Ответ на него Александр Лукашенко даст уже на 10-й минуте своего выступления. Глава государства подчеркнет: людей будто готовят к неизбежности войны, буквально заставляют жить с этой мыслью. И если понятно, что мир уже не будет прежним, то что тогда с войной?
Весь мир следит за треугольником США-Россия-Украина. Напряжение растет. Каждый день в информационном поле появляются заголовки, которыми то и дело мировые лидеры пытаются уколоть друг друга. Утро началось с новости: Джо Байден заявил, что перебросит американские войска в Восточную Европу. Сколько? Не уточняется. При этом в состоянии повышенной готовности к усилению Восточного фланга НАТО находятся 8,5 тысячи американских военных. Украину накачивают оружием для чего? Из США прибыл очередной авиалайнер с боеприпасами. В русле политики Вашингтона, подчеркивает Президент, действуют и наши ближайшие соседи – Вильнюс и Варшава.
Белорусская армия компактна, маневренна, боеспособна. Эти три составляющие позволяют белорусам спать спокойно. Аналитическая компания Global Firepower ежегодно составляет рейтинг – кто на свете всех сильнее? В этом году Беларусь заняла 52-е место из 140 стран.
Защитить себя можем – это тоже из посыла от Президента. У нас на вооружении реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган», «БелГрад» – и у них нет преград. Но, согласитесь, это не в ментальности нации – есть же еще и язык дипломатии.
Остановиться в развитии – смерти подобно. Президент не просто просит, он требует не прекращать развитие военно-промышленного комплекса. Напряжение и конкуренция так высоки, случись что – и подносить патроны будет некому. Вывод напрашивается один: нужно иметь свое. Военно-промышленный комплекс Беларуси, как и других постсоветских стран, «родом из СССР». Не потеряли и приумножили. Непосредственная близость к границам контингента НАТО мотивирует. Сами производим. Звук «Полонеза», словно танец, вот только не для противника. Но это тот случай, когда лучше, чтобы ружье, висящее на стене, никогда не выстрелило.
Дороже обороны – только независимость. Да, сегодня сражаться за нее приходится разве что на фронтах информационных, но сколько поколений «до» проливали кровь! Александр Лукашенко не выставляет счета, он просит задуматься – на что каждый из нас готов ради сохранения того, что и в 2022-м есть не у всех.
Независимость – высшая ценность. Вряд ли сегодня с этим кто-то готов спорить. Она, конечно, многогранна, и работают на неё не только государство, но и люди. Независимость может быть информационной, экономической. А это вклад тысяч.
Президент не раз говорил: белорусы во много привыкли рассчитывать в первую очередь на государство, а потом уже на себя. С одной стороны, хорошо, когда есть на кого опереться. А с другой – это ведь дает повод пенять на государство в случае собственного неуспеха. Нет, Президент по-прежнему за сохранение социально-ориентированной модели.
Александр Лукашенко говорит о другом: может, пришло время стать партнерами и работать на общее благо на равных?
Александр Лукашенко будет много говорить о сплочённости в достижении целей. И неважно каких: экономических, социальных или даже духовных. Если есть у народа общие ценности, значит, и цели должны быть едины.
Нынешний политический год станет годом обновления и позитивных преобразований. Но не только от государства все зависит. От каждого из нас. Созидать, быть причастными, трудиться – вот грани успешного государства. А еще можно добавить: поменьше смотреть по сторонам, кто и как живет. Беларусь ведь идет своим путем. В этом и сила нации.
ФОТО: president.gov.by
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Будет ли война? Что может сделать каждый белорус для суверенитета и готов ли работать на себя? Разбираем главные тезисы Послания Президента
Хочешь мира – готовься к войне! Это один из главных посылов Послания Александра Лукашенко к народу и парламенту. За 2,5 часа Президент затронул практически все...
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