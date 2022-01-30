Будет ли война? Что может сделать каждый белорус для суверенитета и готов ли работать на себя? Разбираем главные тезисы Послания Президента

Источник материала: ОНТ

Хочешь мира – готовься к войне! Это один из главных посылов Послания Александра Лукашенко к народу и парламенту. За 2,5 часа Президент затронул практически все ключевые моменты на внутреннем и внешнем контуре. Открыто, честно, эмоционально и по существу. Послание Президента уже традиционно – в трендах YouTube! Но вот в чем это послание всерьез отличает от других – в этот раз Президент впервые адресовал каждому белорусу вопросы. Не философские, но ответить нужно честно. Тогда многое становится понятным в самых непростых решениях последнего времени. Это же должно стать стимулом для движения вперед. Миром дорожим, но готовы ли мы платить за оборону? Ценим независимость, но на что способны, чтобы ее сохранить? Хотим жить хорошо – готовы ли работать?





Сеть пестрит заголовками. Мировые СМИ разобрали Президента на цитаты, но главный сигнал для планеты – воля белорусского лидера несгибаема, а Беларусь независима. Еще накануне послания стало понятно: основным станет вопрос войны и мира. Ответ на него Александр Лукашенко даст уже на 10-й минуте своего выступления. Глава государства подчеркнет: людей будто готовят к неизбежности войны, буквально заставляют жить с этой мыслью. И если понятно, что мир уже не будет прежним, то что тогда с войной?

Весь мир следит за треугольником США-Россия-Украина. Напряжение растет. Каждый день в информационном поле появляются заголовки, которыми то и дело мировые лидеры пытаются уколоть друг друга. Утро началось с новости: Джо Байден заявил, что перебросит американские войска в Восточную Европу. Сколько? Не уточняется. При этом в состоянии повышенной готовности к усилению Восточного фланга НАТО находятся 8,5 тысячи американских военных. Украину накачивают оружием для чего? Из США прибыл очередной авиалайнер с боеприпасами. В русле политики Вашингтона, подчеркивает Президент, действуют и наши ближайшие соседи – Вильнюс и Варшава.

Белорусская армия компактна, маневренна, боеспособна. Эти три составляющие позволяют белорусам спать спокойно. Аналитическая компания Global Firepower ежегодно составляет рейтинг – кто на свете всех сильнее? В этом году Беларусь заняла 52-е место из 140 стран.

Защитить себя можем – это тоже из посыла от Президента. У нас на вооружении реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган», «БелГрад» – и у них нет преград. Но, согласитесь, это не в ментальности нации – есть же еще и язык дипломатии.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы уходим опять в эпоху realpolitik, где сильный пытается давить и определять поведение более слабого. А это требует, как мы видим, от стран объединяться в союзы. Беларусь сделала абсолютно правильный выбор, развивая Союзное государство, укрепляя Евразийское экономическое пространство, всемерно укрепляя военный блок ОДКБ, оборонный блок».

Остановиться в развитии – смерти подобно. Президент не просто просит, он требует не прекращать развитие военно-промышленного комплекса. Напряжение и конкуренция так высоки, случись что – и подносить патроны будет некому. Вывод напрашивается один: нужно иметь свое. Военно-промышленный комплекс Беларуси, как и других постсоветских стран, «родом из СССР». Не потеряли и приумножили. Непосредственная близость к границам контингента НАТО мотивирует. Сами производим. Звук «Полонеза», словно танец, вот только не для противника. Но это тот случай, когда лучше, чтобы ружье, висящее на стене, никогда не выстрелило.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Война – будет или не будет. Президент с этого начал, и это правильно. Он чувствует настроения людей в мире. Я буду стоять рядом с Президентом и страной до конца! Сейчас идет борьба за будущее Беларуси, за то, какой она будет через 20 лет. Что мы передадим детям, внукам. Я еще молод. Но должен об этом думать как настоящий гражданин нашей страны».

Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Беларусь – миролюбивая страна, но если кто-то сделает попытку захвата нашей территории – Беларусь ответит. Все должны быть едины, дружны. Только гражданское согласие сохранит суверенитет нашей страны».

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: «Мы не позволим, чтобы какие-то зарубежные державы, великие страны командовали нашей страной и указывали, как нам жить. Я думаю, что мы сами в состоянии разобраться с работой и жизнью в нашей стране».

Дороже обороны – только независимость. Да, сегодня сражаться за нее приходится разве что на фронтах информационных, но сколько поколений «до» проливали кровь! Александр Лукашенко не выставляет счета, он просит задуматься – на что каждый из нас готов ради сохранения того, что и в 2022-м есть не у всех.

Независимость – высшая ценность. Вряд ли сегодня с этим кто-то готов спорить. Она, конечно, многогранна, и работают на неё не только государство, но и люди. Независимость может быть информационной, экономической. А это вклад тысяч.

Геннадий Свидерский, генеральный директор предприятия «БелДжи»: «Нам приходится преодолевать некоторые ограничения, которые введены, но в целом я хочу сказать, что результаты прошлого года показывали: любое препятствие делает нас сильнее».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Белорусы всегда стремились к собственной идентичности, к самостоятельности. Мы окрепли. Дальше наше государство, которое для народа, которое должно служить народу, это прописано в нашей Конституции».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Я думаю, что трудно найти такую страну, где настолько бы была, четко прослеживалась забота о наших людях, о нашей стране, преданности своей стране. Поэтому такой я вижу нашу Беларусь. Очень важно, чтобы люди молодые, то молодое поколение, которое идет за нами, четко осознавали это и гордились своей любимой Беларусью».

Президент не раз говорил: белорусы во много привыкли рассчитывать в первую очередь на государство, а потом уже на себя. С одной стороны, хорошо, когда есть на кого опереться. А с другой – это ведь дает повод пенять на государство в случае собственного неуспеха. Нет, Президент по-прежнему за сохранение социально-ориентированной модели.

Александр Лукашенко говорит о другом: может, пришло время стать партнерами и работать на общее благо на равных?

Александр Лукашенко будет много говорить о сплочённости в достижении целей. И неважно каких: экономических, социальных или даже духовных. Если есть у народа общие ценности, значит, и цели должны быть едины.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета: «У нас по каждому региону составлен перспективный план развития производства. Мы понимаем, что если мы не создадим рабочих мест в условиях жизни в агрогородках, маленьких населенных пунктах, районах, то мы не сможем поддерживать тот уровень сельхозпроизводства».

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета: «Делать ставку на высокие технологии. Это не только IT-технологии, это биотехнологии, это высокие технологии в промышленности. Выходить уже не на продажу товара, а на продажу технологий или высокотехнологичных вещей».

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Президент обозначил, не допустить того, чтобы простой гражданин почувствовал некое ущемление и невозможность приобрести товары социальной группы и другие товары в наших магазинах. Мы будем регулировать этот рынок, давая возможность заработать и производителям, и поставщикам, и продавцам. Конечно, обеспечить национальные интересы наших граждан, наших покупателей».

Нынешний политический год станет годом обновления и позитивных преобразований. Но не только от государства все зависит. От каждого из нас. Созидать, быть причастными, трудиться – вот грани успешного государства. А еще можно добавить: поменьше смотреть по сторонам, кто и как живет. Беларусь ведь идет своим путем. В этом и сила нации.

ФОТО: president.gov.by

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