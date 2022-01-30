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Врач назвал продукты, которые помогут снизить давление

30.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвал продукты, которые помогут снизить давление

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалеева в интервью «Известиям» рассказала, употребление каких продуктов может снизить давление. 

По словам специалиста, такие продукты можно разделить на несколько основных категорий. Первая – содержащие большое количество биофлавоноидов. Органические соединения данного типа обладают мощным сосудорасширяющим эффектом, а содержатся они в гранатах, апельсинах (а также соки из них), шоколаде и какао. 

Вторая группа – продукты с высоким содержанием азота. К таковым относится свекла и сок из нее.

Третья группа – продукты, содержащие рыбий жир. Тут подойдет практически любой жирный сорт рыбы, однако лидерами остаются скумбрия и селедка. При этом эксперт отметила, что рыба не должна быть слишком соленой, так как высокое содержание соли может привести к равно противоположенному эффекту – повысить давление. Особо это важно для гипертоников.

Еще одна категория – еда с высоким содержанием кальция: молочные и кисломолочные продукты, а также орехи и зелень. Наиболее полезными в этом плане станут квашенная капуста, кимчи, кефир, сыр, йогурт, чайный гриб и мисо. 

Последняя категория в списке – продукты, содержащие магний: листовые овощи, орехи, цельнозерновые и бобовые. Кроме того, специалист отдельно отметила пользу таких продуктов, как картофель, фрукты и сухофрукты, а также молоко. 

Фото: Freepik 

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Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалеева в интервью «Известиям» рассказала, употребление каких продуктов может снизить давление.  По словам специалиста,...
 
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