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Российский блогер Манукян высказал мнение о Послании Лукашенко к народу и парламенту

30.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Послание Президента – тема для размышлений не только для аналитиков и не только в Беларуси. Трансляция обращения Александра Лукашенко – традиционно в трендах You-Tube.

Тысячи комментариев, самые разные мнения. Пользователи сходятся во мнении, что Президент затронул наиболее острые и важные на сегодняшний день темы.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России, блогер, журналист Вадим Манукян высказал свое мнение о Послании.

Подробности смотрите в видео.

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Послание Президента – тема для размышлений не только для аналитиков и не только в Беларуси. Трансляция обращения Александра Лукашенко – традиционно в трендах...
 
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