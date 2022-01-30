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Российский блогер Манукян высказал мнение о Послании Лукашенко к народу и парламенту
Источник материала: ОНТ
Послание Президента – тема для размышлений не только для аналитиков и не только в Беларуси. Трансляция обращения Александра Лукашенко – традиционно в трендах You-Tube.
Тысячи комментариев, самые разные мнения. Пользователи сходятся во мнении, что Президент затронул наиболее острые и важные на сегодняшний день темы.
Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России, блогер, журналист Вадим Манукян высказал свое мнение о Послании.
Подробности смотрите в видео.
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Послание Президента – тема для размышлений не только для аналитиков и не только в Беларуси. Трансляция обращения Александра Лукашенко – традиционно в трендах...
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