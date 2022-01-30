Чем опасен насморк при «омикроне»? Врач рассказал, почему он не так безобиден, как кажется!

Источник материала: ОНТ

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik объяснил, почему насморк, который часто встречается во время заражения омикрон-штаммом COVID-19, не так безобиден, как может показаться.

Воспаление слизистой оболочки носа при «омикроне» длится дольше обычного насморка, отметил врач. По его мнению, некоторые относятся к этому симптому недостаточно серьезно. Однако процесс насыщения мозга кислородом нарушается при насморке, ведь для него первостепенное значение имеет дыхание через нос.

К неприятным последствиям может привести длительный насморк.

Если в течение 7 дней не удается восстановить полноценное дыхание через нос, врач порекомендовал обращаться за медпомощью.

Врача лучше вызвать на дом, если затяжной насморк осложняется и другими симптомами заражения омикрон-штаммом.

Фото: Pixabay.com

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