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В МЧС предупредили о сложных погодных условиях. Будьте осторожны!

30.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МЧС предупредили о сложных погодных условиях. Будьте осторожны!

МЧС совместно с Белгидрометом предупреждают о сложных погодных условиях 30 января – усиление ветра порывами до 15-20 м/с на большей части территории, местами до 21-24 м/с, сильный снег, мокрый снег, метель во многих районах, сообщается на сайте МЧС.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Сильный снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега местами и гололед во многих районах. Гололедица на отдельных участках дорог. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с на большей части территории, местами 21-24 м/с. -1, +4°С – температура воздуха.  

Завтра и послезавтра температура воздуха будет от -10°С ночью до +1°С днем, слабая метель, кратковременный снег, гололедица на отдельных участках дорог. Ветреная погода сохранится 31 января. Усиление ветра ожидается до 15-20 м/с, до 23 м/с – в отдельных районах.

Подробнее о том, в каких районах ожидаются неблагоприятные погодные явления, смотрите на сайте МЧС.

Фото: БЕЛТА



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МЧС совместно с Белгидрометом предупреждают о сложных погодных условиях 30 января – усиление ветра порывами до 15-20 м/с на большей части территории, местами до 21-24...
 
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