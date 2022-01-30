Финансовый календарь-2022: если управлять расходами, умножим доходы

Источник материала: Myfin





Смотрите советы от Myfin.by и даты, события и дела каждого месяца, которые стоит отметить в своем календаре на этот год.

Планирование финансовых расходов на год (отпуск, крупные покупки, уплата налогов, выплаты по кредитам, подарки к праздникам, дням рождения близких).

С 1 февраля с изменением размера бюджета прожиточного минимума увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, ряд привязанных к БПМ пособий и доплат.

Подарки к Дню святого Валентина, 14 февраля.

Подготовка к 23 февраля. Расходы на подарки и праздничные поздравления с Днем защитника Отечества. Проведение корпоративов.

Подготовка к 8 Марта. Можно уже не только планировать, кому и что вы будете дарить, но и покупать подарки, особенно если это крупные покупки, подарочные сертификаты. Также заранее нужно позаботиться о том, чтобы организовать туры на отдых или экскурсию, посещение развлекательных комплексов и мероприятий, бронирование гостиниц и авиабилетов, сделать корпоративные заказы на подарки и мероприятия.

Старт накоплений к отпуску. В первый день весны самое время начать копить деньги к отпуску. Несколько советов:

Можно откладывать хотя бы по 100-150 рублей в неделю и каждый раз прибавлять к этой сумме 50-100 рублей.

Откладывать с каждого зачисления на карту по 10%.

Платить самому себе за срывы при отказе от вредных привычек, например, от курения или переедания За каждый срыв откладывать определенную сумму (лучше покрупнее) в копилку. Итог: это поможет преодолеть вредные привычки либо на накопительном счете у вас появится приличная сумма.

Кстати, в марте обычно у авиакомпаний бывают распродажи билетов, так что эти траты тоже можно внести в план месяца. Ранее бронирование отдыха, покупка туров.

В конце месяца 31 марта откроется традиционная самая крупная туристическая выставка Беларуси в категории «Туризм и отдых». В этом году выставка « ОТДЫХ-2022» запланирована на 31 марта – 2 апреля. На ней будут туристические компании со всего мира, которые представят свои продукты и услуги на белорусском рынке, так что можно будет заранее выбрать для себя более выгодные варианты отдыха.



Подготовка к 8 Марта, покупки к празднику, планирование расходов, мероприятий и поездок

Перенос рабочего дня 7 марта с понедельника на субботу, 12 марта. Будут четыре выходных дня: 5 – 8 марта.

Нужно заплатить налоги. До 31 марта вы должны подать декларацию о доходах и имуществе.

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. В медучреждениях проводятся бесплатные консультации: можно измерить давление, проверить уровень сахара в крови, провести другие обследования, посетить мероприятия с участием медиков.

Это повод пересмотреть свой образ жизни, внести коррективы в свой режим дня, например, начать день с зарядки или пробежки, купить абонемент в бассейн или тренажерный зал и т.д.

Можно позаботиться о прививках, при необходимости записаться на вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19; пройти диспансеризацию или комплексное обследование, пересмотреть свои пищевые привычки.

Планирование поездок на майские праздники (в начале мая будет 4 подряд выходных, а затем еще 3 подряд). Заранее позаботившись о билетах и бронировании гостиниц, можно сэкономить.

Покупки к Пасхе. Католическая и Православная Пасха в этом году празднуются 17 и 24 апреля (воскресенье) соответственно, так что нужно учесть расходы на покупку продуктов и подарков, традиционные поездки к родным.

С 1 мая изменится размер бюджета прожиточного минимума, Это повлияет на минимальные трудовые и социальные пенсии, ряд привязанных к БПМ пособий и доплат.

Планирование длинных выходных и поездок. Перенос рабочего дня 2 мая (понедельник) на субботу 14 мая. День поминовения усопших приходится на 3 мая, так что c 30 апреля по 3 мая у белорусов будут длинные выходные в 4 дня.

Еще 3 подряд выходных дня: День Победы 9 мая выпал на понедельник, так что 7 – 9 мая будут выходные.

Международный день музеев ежегодно празднуется 18 мая. В Беларуси уже закрепилась традиция устраивать в связи с этим праздником акцию – «Ночь музеев», когда экспозиции открыты для посетителей в неурочное время.

Музеи для посетителей устраивают интересные мероприятия: лекции, экскурсии, мастер-классы. Для входа может понадобиться регистрация или оформленный в кассе билет, так что о посещении мероприятий «Ночи музеев» лучше позаботиться заранее.

1июня – Международный день защиты детей. Можно провести различные развлекательные мероприятия для всей семьи или специально для детей. например, семейные выезды на природу.

Финансовый план на лето. Можно распланировать расходы на летние поездки, дачные покупки, организацию детских каникул. План можно составить на месяц или на все лето.

Рассчитайте предполагаемые доходы, из них сразу отложите хотя бы 10% на накопления.

Лето лучше записывать все траты или отслеживать их в банковском приложении, чтобы при необходимости сократить расходы или скорректировать дальнейшие планы на лето.

Итоги первого полугодия. Важно подвести финансовые итоги: сколько было доходов, какие расходы, от каких трат можно было отказаться, сколько осталось платить за кредит, хватит ли отложенные денег на запланированные покупки и поездки или нужно пересмотреть планы.

План на вторую половину года . Можно спланировать поездки на вторую половину отпуска, покупки к школе, рождественские и новогодние мероприятия. И просчитать свои финансовые возможности и предстоящие расходы. Может быть, заранее забронировать путевки, билеты, гостиницы.

С изменением с начала месяца размера бюджета прожиточного минимума, увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, ряд привязанных к БПМ пособий и доплат.

Подготовка детей к школе. В августе работают школьные базары и идут распродажи. Можно со скидками купить все необходимое детям, не откладывая на последний момент.

Планирование поездок и покупок на новогодние праздники. Хорошо бы заранее просчитать предстоящие расходы и начать откладывать деньги. Можно поискать более дешевые билеты, забронировать гостиницу, договориться о встречах с родными и друзьями, запланировать корпоративные выезды и мероприятия.

Можно планировать поездки на ноябрьские праздники (будет 3 выходных дня подряд 5 – 7 ноября, так как праздник 7 ноября будет в понедельник).

Подходящее время, чтобы не дожидаясь холодов, позаботиться о своем автомобиле – проверить, не нуждается ли он в ремонте, замене масла и комплектующих, учесть предстоящие расходы, в том числе отложить сумму на уплату транспортного налога до 15 ноября (если не сделали этого заранее).

С 1 ноября изменение размера бюджета прожиточного минимума. Изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии, ряд привязанных к БПМ пособий и доплат.

Трехдневные выходные в Беларуси будут в ноябре: 5 – 7 ноября (7 ноября приходится на понедельник). Можно организовать поездки или развлекательные мероприятия с семьей, друзьями, коллегами. Спланировать их, закупить, например, часть продуктов для пикника, лучше заранее.

25 ноября – традиционная « Черная пятница» – день скидок, крупных распродаж в обычных и интернет-магазинах. С этих распродаж можно уже начать покупку новогодних подарков.Лучше заранее составить список действительно нужных покупок, чтобы не накупить лишнего, отследить их цену, чтобы убедиться, реальны ли те скидки, которые потом заявят магазины.

Киберпонедельник. В Беларуси в 2022 году праздник шопинга ждет шопоголиков 28 ноября. Киберпонедельник в отличие от «Черной Пятницы» это обычно исключительно онлайн распродажа. И если в «Черную Пятницу» можно купить бытовую технику и электронику с очень большой скидкой, в Киберпонедельник скидка на эти товары не будет такой значительной, зато одежду, аксессуары, обувь можно приобрести по очень выгодным ценам.

Список подарков на Новый год. В первые дни декабря можно запланировать, какие кому и на какую сумму дарить подарки. Затем можно заказать их заранее в интернет-магазине или купить в обычном магазине, без спешки и очередей. Заодно приобрести новогодние украшения для елки и дома, а заодно и саму елку, если вы предпочитаете искусственные.

Финансовый план на следующий год. Заранее составленный план по доходам и расходам, поможет увеличить накопления и снизить траты.

Несколько советов:

создать подушку безопасности – не менее трех месячных зарплат на случай непредвиденных трат, потери источников доходов, например, из-за увольнения или болезни;

определить долгосрочные финансовые цели, например, покупка автомобиля или квартиры – и начать откладывать деньги с января;

продумать, будет ли необходимость в кредитах или наоборот – в размещении своих средств на депозитах, покупке ценных бумаг и т.д.

начать откладывать деньги на пенсию или учебу детей, другие важные цели.

Подведение финансовых итогов года. просмотреть финансовый план уходящего года и разобраться, что выполнили, а что не удалось и в чем причины. Посмотреть свои расходы в интернет-банке и проанализировать, какие траты были лишними, сколько денег накопили и заработали с помощью инвестиций, вкладов и кэшбэка. Сделать конструктивные выводы и скорректировать финансовый план на следующий год.